Hayat Eve Sığar uygulamasında dikkat çeken özellik Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasında yer alan, "güvenli alan" bölümü ile kişileri bulundukları alandaki toplam kişi sayısı ve riskli kişi sayısını görüntüleyebiliyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs tablosunda son durum... Giriş Tarihi: 03.07.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 08:33
Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde sonradan tespit edilmiş pozitif vaka ile aynı ortamda aynı zaman diliminde bulunan kişilere bildirim yapılıyor. Böylece sağlık ve rehberlik hizmeti verilebiliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Twitter'dan Hayat Eve Sığar Uygulaması'nda yer alan "Güvenli alan" özelliğine dikkat çekti.
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Birinci, Güvenli Alan ile ilgili, "İş yerinizi, ticari aracınızı kendiniz ve müşterileriniz için Kovid-19 açısından güvenli hale getirmek için, "Hayat Eve Sığar Güvenli Alan" uygulamasını kullanın, kullandırın" dedi.
Hayat Eve Sığar uygulamasındaki, "güvenli alan" özelliğiyle kişiler bulunduğu alandaki toplam ve riskli kişi sayısını görebiliyor. Örneğin bir iş yeri sahibi, uygulamanın "Karekodlarım" sekmesine tıkladığında açılan ekranda, "Kategori (taşıt, iş yeri, konut, eğitim, sağlık, diğer), Alan adı ve Adres bilgileri" alanları dolduruyor. Daha sonra oluşturulan karekodun alınarak iş yerlerinin girişlerine asılıyor.
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar Uygulaması'nda "Karekod okut" menüsünü tıklayarak açılan karekod okutma ekranından iş yerleri girişindeki karekodları okutabiliyor. Bu sayede iş yeri sahipleri ve tüm vatandaşlar mevcut alandaki toplam ve riskli kişi sayısını görebiliyor.
Uygulama sayesinde sonradan tespit edilmiş pozitif vaka ile aynı ortamda aynı zaman diliminde yer alan kişilere bildirim yapılabiliyor, sağlık ve rehberlik hizmeti verilebiliyor.