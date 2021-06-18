18 Haziran 2021, Cuma
ANA SAYFA
Uzmanlardan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama! Tüm yasaklar kalkacak mı?
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede geldiği nokta dünya basınında da geniş yer buluyor. Alınan erken önlemler, aşılamada ilk 10 ülke arasında olunması Türkiye'yi bir adım öne taşımış durumda. Geçtiğimiz aylarda artan vakaların tekrar düşmesi üzerine uzmanlardan müjdeli haberler gelmeye başladı. İşte yasakların kalkmasını bekleyen milyonların yüzünü güldüren açıklama...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 09:20
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30