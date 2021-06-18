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Uzmanlardan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama! Tüm yasaklar kalkacak mı?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede geldiği nokta dünya basınında da geniş yer buluyor. Alınan erken önlemler, aşılamada ilk 10 ülke arasında olunması Türkiye'yi bir adım öne taşımış durumda. Geçtiğimiz aylarda artan vakaların tekrar düşmesi üzerine uzmanlardan müjdeli haberler gelmeye başladı. İşte yasakların kalkmasını bekleyen milyonların yüzünü güldüren açıklama...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 09:20
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Uzmanlardan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama! Tüm yasaklar kalkacak mı?

Türkiye'de dün 1.5 milyondan fazla kişinin aşılanmasıyla toplam uygulanan doz sayısı 38 milyon 800 bini geçti. Yaşın 35'e düşürülmesiyle birlikte aşı merkezlerindeki yoğunluk dün de sürdü. Uzmanlara göre, aşılama bu hızla devam ederse tüm kısıtlamalar kısa süre sonra kalkabilir. İşte tüm yasakların kalkacağı düşünülen tarih....

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Uzmanlardan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama! Tüm yasaklar kalkacak mı?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

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Uzmanlardan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama! Tüm yasaklar kalkacak mı?

Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi. Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı 49 bin 12 oldu.

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Uzmanlardan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama! Tüm yasaklar kalkacak mı?

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama yeni rekora imza atacak sayıda hızlandı. Her gün bir önceki güne göre daha fazla kişi aşılanmaya başlandı. Günlük 1.5 milyondan fazla aşılama ile toplam yapılan aşı sayısı 39 milyona dayandı. Sağlık merkezlerinde aşılama yoğunluğu devam ederken, aşılamada da yaş sınırı düşürüldü. Organize sanayi bölgelerindeki tüm çalışanların aşılanmaya başlanması ve 35-39 arası kişilerin de aşı takvimine dahil edilmesiyle aşı merkezlerindeki kuyruklar daha da uzadı.

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Uzmanlardan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama! Tüm yasaklar kalkacak mı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 35 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.