Uzmanlardan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama! Tüm yasaklar kalkacak mı?

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama yeni rekora imza atacak sayıda hızlandı. Her gün bir önceki güne göre daha fazla kişi aşılanmaya başlandı. Günlük 1.5 milyondan fazla aşılama ile toplam yapılan aşı sayısı 39 milyona dayandı. Sağlık merkezlerinde aşılama yoğunluğu devam ederken, aşılamada da yaş sınırı düşürüldü. Organize sanayi bölgelerindeki tüm çalışanların aşılanmaya başlanması ve 35-39 arası kişilerin de aşı takvimine dahil edilmesiyle aşı merkezlerindeki kuyruklar daha da uzadı.