18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021

e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021

e-Karne neden açılmıyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi bugün sona eriyor. 18 milyon öğrenci pandemi nedeniyle karnelerini dijital ortamda alacaklar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-Okul sistemi üzerinden karnelerini görüntüleyebileckeler. Sisteme giriş yapamayan öğrenciler "e-Karne açılmıyor, çözümü nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? İşte 2020-2021 e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama işlemleri...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 10:33
  • 1
  • 11
e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021

e-Karne neden açılmıyor, çözümü nedir? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında okullarda eğitim online olarak gerçekleştirildi. 18 milyon öğrenci bugünden itibaren karnelerini alarak yaz tatiline çıkacaklar. Salgın nedeniyle karneler dijital ortamda veriliyor. Talep edilmesi halinde karneler basılı olarak da verilecek. Karnelerini görüntüleyemeyen öğrenciler e-Karne sisteminin neden açılmadığını araştırıyor. Peki, e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? İşte 2020-2021 e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama işlemleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021

E-KARNE AÇILMIYOR, ÇÖZÜMÜ NEDİR?

e-Karne sayfasını açamıyorsanız, kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz.

  • 3
  • 11
e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 11
e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021

KARNELER NASIL DAĞITILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

  • 5
  • 11
e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az bir dönem puanına sahip olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmamış öğrenciler için okul yöneticilerince ilgili öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmeleri gerektiği yönünde öğrenci velilerine ivedilikle gerekli bilgilendirmeler yapılacak.