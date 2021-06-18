18 Haziran 2021, Cuma
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e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021
e-Karne neden açılmıyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi bugün sona eriyor. 18 milyon öğrenci pandemi nedeniyle karnelerini dijital ortamda alacaklar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-Okul sistemi üzerinden karnelerini görüntüleyebileckeler. Sisteme giriş yapamayan öğrenciler "e-Karne açılmıyor, çözümü nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? İşte 2020-2021 e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama işlemleri...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 10:33
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