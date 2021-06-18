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Haberler Galeri e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...

e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...

e-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, e-Okul sistemi üzerinden dijital karnelerini görüntüleyebilecekler. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen ve eğitim-öğretim yılı maratonunu yorgunluğu, 3 ay sürecek yaz tatilinde atılacak. Peki, 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri nasıl alınacak? İşte e-Okul karne görüntüleme ekranı...

ahaber.com.tr
AA
Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 09:04
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e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...

18 milyon öğrencinin heyecanla beklediği karneler bugünden itibaren dijital ortamda erişime açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler karnelerini nereden ve nasıl alabilecekleini merak ediyor. Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri nasıl alınacak? İşte e-Okul karne görüntüleme ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...

KARNELER NEREDEN, NASIL ALINACAK?

2020-2021 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 18 Haziran'da yani bugünden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, e-Okul sisteminde yer alacak "e-Karne" sekmesinden karne, takdir ve teşekkür belgelerine ulaşabilecekler. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

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e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

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e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...

KARNELER NASIL DAĞITILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

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e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az bir dönem puanına sahip olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmamış öğrenciler için okul yöneticilerince ilgili öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmeleri gerektiği yönünde öğrenci velilerine ivedilikle gerekli bilgilendirmeler yapılacak.