HaberlerGalerie-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...
e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...
e-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, e-Okul sistemi üzerinden dijital karnelerini görüntüleyebilecekler. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen ve eğitim-öğretim yılı maratonunu yorgunluğu, 3 ay sürecek yaz tatilinde atılacak. Peki, 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri nasıl alınacak? İşte e-Okul karne görüntüleme ekranı...