Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...

Öğretmen Kariyer Basamakları adı altında gerçekleştirilecek uzman öğretmenlik sınavına saatler kaldı. Yüz binlerce öğretmen, heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile uzman öğretmenlik sınavı başlama ve bitiş saati duyuruldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi ne kadar olacak? İşte cevaplar...