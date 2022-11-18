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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...

Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...

Öğretmen Kariyer Basamakları adı altında gerçekleştirilecek uzman öğretmenlik sınavına saatler kaldı. Yüz binlerce öğretmen, heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile uzman öğretmenlik sınavı başlama ve bitiş saati duyuruldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi ne kadar olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:37
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Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...

Uzman öğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yazılı sınava başvuru yapan yüz binlerce öğretmen, sınav saatini beklemeye başladı. Yazılı sınav için hazırlıklar tamamlanırken, sınav saatini kaçırmak istemeyen öğretmenler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacak. Adaylar 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

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Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.

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Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

* Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.