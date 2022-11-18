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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?

Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?

Uzman öğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yüz binlerce adayın katılım sağlayacağı uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım başlarken, yazılı sınav konuları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte sınavda sorularacak konuların soru dağılımı belli oldu. Peki, 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? İşte uzman öğretmenlik konu dağılımı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:36
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Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?

Uzun süredir uzman öğretmenlik yazılı sınavına hazırlanan yüz binlerce öğretmen, yarın kariyer için yazılı sınavda ter dökecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 19 Kasım'da gerçekleştirilecek uzman öğretmenlik sınavına ilişkin konular belli oldu. Peki, 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? İşte uzman öğretmenlik konu dağılımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK KONU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru
Dijital Yetkinlik: 8 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru

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Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?

BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru
Dijital Yetkinlik: 6 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru
Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru
Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru

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Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?

SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacak. Adaylar 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

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Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.