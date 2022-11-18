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Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?
Uzman öğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yüz binlerce adayın katılım sağlayacağı uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım başlarken, yazılı sınav konuları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte sınavda sorularacak konuların soru dağılımı belli oldu. Peki, 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? İşte uzman öğretmenlik konu dağılımı...