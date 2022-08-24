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Haberler Galeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki gözü! Terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki gözü! Terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor

Suriye sınırında Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolunda kurulu KAYI Sınır Güvenlik Sistemi, modern algılayıcı cihazlarla başta terör olayları olmak üzere düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde kullanılıyor. Mehmetçik, 6,5 kilometrelik sınır sorumluluk alanında kuleden gözetleme ve zırhlı araçlarla devriye görevinin yanı sıra KAYI Sınır Güvenlik Sistemi aracılığıyla da Türkiye-Suriye sınırının emniyetini sağlıyor. Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi sayesinde de terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor. Otomatik odaklama kabiliyetine sahip silah, verilecek komuta göre nokta atışı yapıyor.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 13:17
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki gözü! Terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor

Kırıkhan ilçesindeki sınır karakolunda görevli "Hudut kartalları", sorumluluk sahasında her türlü hava şartında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki gözü! Terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor

TÜRKİYE-SURİYE SINIRININ EMNİYETİ SAĞLANIYOR

Mehmetçik, 6,5 kilometrelik sınır sorumluluk alanında kuleden gözetleme ve zırhlı araçlarla devriye görevinin yanı sıra KAYI Sınır Güvenlik Sistemi aracılığıyla da Türkiye-Suriye sınırının emniyetini sağlıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki gözü! Terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor

Sınıra yaklaşan ve güvenlik tehlikesi oluşturan unsurlar, şahingözü termal kameralar, ACAR ve Retinar radarlar, hat boyu kameralar ve MİDAS akustik algılama sistemleriyle tespit ediliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki gözü! Terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor

Sınır hattına yaklaşanlara, güvenlik duvarı yanındaki kamera sistemlerine takılı hoparlörlerden Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar yapılıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki gözü! Terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor

NOKTA ATIŞI YAPIYOR

Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi sayesinde de terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor. Otomatik odaklama kabiliyetine sahip silah, verilecek komuta göre nokta atışı yapıyor.