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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik sınav sonuçları SORGULAMA | 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları SORGULAMA | 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen uzman öğretmenlik sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Kasım'da gerçekleştirilen sınava yüz binlerce öğretmen katıldı. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavın sonuçları erişime açıldı. Şimdi ise gözler sertifikaya çevrildi. Peki, uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:37
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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları SORGULAMA | 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen uzman öğretmenlik sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Kasım'da gerçekleştirilen sınava yüz binlerce öğretmen katıldı. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavın sonuçları erişime açıldı. Şimdi ise gözler sertifikaya çevrildi. Peki, uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları SORGULAMA | 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı.

Detaylar geliyor.

TIKLA-ÖĞREN

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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları SORGULAMA | 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?

SERTİFİKA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları SORGULAMA | 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?
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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları SORGULAMA | 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?