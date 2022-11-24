Uzman öğretmenlik sınav sonuçları SORGULAMA | 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen uzman öğretmenlik sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Kasım'da gerçekleştirilen sınava yüz binlerce öğretmen katıldı. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavın sonuçları erişime açıldı. Şimdi ise gözler sertifikaya çevrildi. Peki, uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...