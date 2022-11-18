Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı | 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları eğitimlerine yüz binlerce öğretmen başvuru yaptı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, yazılı sınava katılmak için başvuru gerçekleştirdi. Uzman öğretmenlik yazılı sınavı için geri sayım başlarken, sınava girecek olan öğretmenler, sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki, Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi çıktı nereden alınır? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...