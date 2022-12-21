Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...

Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sertifikalara çevrildi. Uzman ve başöğretmenlik için hak kazanan öğretmenler, sertifikaların nereden ve nasıl alınacağı konusunda detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında detayları açıkladı. Peki, uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? İşte MEB uzman ve başöğretmenlik e-Devlet sertifika sorgulama ekranı...