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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...

Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...

Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sertifikalara çevrildi. Uzman ve başöğretmenlik için hak kazanan öğretmenler, sertifikaların nereden ve nasıl alınacağı konusunda detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında detayları açıkladı. Peki, uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? İşte MEB uzman ve başöğretmenlik e-Devlet sertifika sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:57
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Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...

Uzman ve başöğretmenlik sınavına binlerce öğretmen katılım sağladı.19 Kasım'da gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte sertifika almaya hak kazanan öğretmenler belli oldu. Şimdi ise gözler sertifikaların nereden alınacağına çevrildi. Peki, uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? İşte MEB uzman ve başöğretmenlik e-Devlet sertifika sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Öğretmenler sertifikalarını, e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-uzman-ogretmenlik-basogretmenlik-sertifikasi-sorgulama) adresinden alabilecekler.

E-DEVLET SERTİFİKA SORGULAMA EKRANI...

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Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...

Söz konusu unvanlardan sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yararlanacaklardır.

Öğretmenler, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacaklardır.

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Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...

20 Aralık 2022 tarihinden itibaren sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri hâlinde söz konusu unvanlar için öngörülen 1 dereceden yararlandırılacaklar.

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Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

* Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.