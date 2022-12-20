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A Haber Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde! Terörden temizlenen İkiyaka Dağları'nın zirvesinde vatan nöbeti

Türkiye yurt içinde ve dışında terörle mücadele operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Türkiye'nin en büyük üs bölgelerinden biri olan Hakkari Yüksekova'daki Göllerbaşı Üs Bölgesine gitti. İkiyaka Dağları'nda, Mehmetçiğin zorlu kış şartları altındaki vatan nöbetini yerinde görüntüledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 13:08
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A Haber Göllerbaşı Üs Bölgesi’nde! Terörden temizlenen İkiyaka Dağları’nın zirvesinde vatan nöbeti

Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda zorlu şartlarda 3 bin 400 rakımda vatan nöbetine devam ediyor. Terörist sayısı 100'ün altına inerken askerimizin hedefi son teröristi de etkisiz hale getirmek.

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A Haber Göllerbaşı Üs Bölgesi’nde! Terörden temizlenen İkiyaka Dağları’nın zirvesinde vatan nöbeti

Mehmetçik araziye uygun teçhizatla teröre geçit vermiyor, 6 metre karda vatan savunmasını sürdürüyor.

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A Haber Göllerbaşı Üs Bölgesi’nde! Terörden temizlenen İkiyaka Dağları’nın zirvesinde vatan nöbeti

Hakkari'ye huzur ve güvenin gelmesinde kahraman Mehmetçiklerini, polislerin büyük bir rolü var. Bölgede adım atmadık yer bırakmayan kahraman askerleri, Hakkari Valisi, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ile birlikte A Haber ekipleri ziyaret etti.

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A Haber Göllerbaşı Üs Bölgesi’nde! Terörden temizlenen İkiyaka Dağları’nın zirvesinde vatan nöbeti

Skorksiy S-70 helikopterle ile yola çıkan ekiplerimiz Hakkari'nin havadan görüntüsüne de ekrana taşıdı. Hakkari'de jandarma ekipleri çok önemli işler imza atıyor.

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A Haber Göllerbaşı Üs Bölgesi’nde! Terörden temizlenen İkiyaka Dağları’nın zirvesinde vatan nöbeti

Güvenlik güçleri tarafından yapılan özel operasyonlarda terör örgütünün beli adeta kırıldı.