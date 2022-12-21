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Haberler Galeri KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar

KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar

KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavına giren adaylar için 2. tercihler başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki KPSS-2022/2 tercihleri başladı mı? KPSS 2. tercihler nereden, nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:00
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KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Önlisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Binlerce adayın beklediği duyurunun yayımlanmasının ardından arama motorlarında KPSS-2022/2 tercih kılavuzunun detayları araştırılmaya başlandı. Adaylar başvuru şartlarını ve kadro dağılımlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki KPSS-2022/2 tercihleri başladı mı? KPSS 2. tercihler nereden, nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Önlisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar

KPSS-2022/2 TERCİHLERİ BUGÜN BAŞLADI!

ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başladı. Tercihler 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

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KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Önlisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2022/2 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Önlisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

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KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Önlisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar