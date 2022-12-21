KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar

KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavına giren adaylar için 2. tercihler başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki KPSS-2022/2 tercihleri başladı mı? KPSS 2. tercihler nereden, nasıl yapılacak?