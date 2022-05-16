Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Uzman ve başöğretmenlik başvuru için geri sayım başladı. Bu yıl hayata geçirilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanı için hazırlık içinde olan adaylar, başvuru ve sınav takviminin yanı sıra eğitim programı hakkında detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar açıklandı. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...