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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Uzman ve başöğretmenlik başvuru için geri sayım başladı. Bu yıl hayata geçirilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanı için hazırlık içinde olan adaylar, başvuru ve sınav takviminin yanı sıra eğitim programı hakkında detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar açıklandı. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:25
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Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman ve başöğretmenlik sınavının detayları açıklandı. Bakanlık kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmenlerin başvuru yapabileceği uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvuru sürecinin ardından eğitim programı ve sınav aşamasına geçilecek. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programına başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

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Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunanların, başvuru sonuçları 14 Haziran 2022 Salı günü açıklanacak.

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Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?

EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN?

Eğitim programına katılacaklar 7 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Eğitim programı tarihleri şu şekilde:

Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022

Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022

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Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?

YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.