19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullarda tatil olacak.

20 Mayıs ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek.