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19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?
19 Mayıs okullar tatil mi? Milli Mücadele destanının ilk sayfasının yazıldığı 19 Mayıs'ın 103. yıldönümü büyük coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Perşembe ve cuma gününün tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte haberin detayları...