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Haberler Galeri 19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs okullar tatil mi? Milli Mücadele destanının ilk sayfasının yazıldığı 19 Mayıs'ın 103. yıldönümü büyük coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Perşembe ve cuma gününün tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:02
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19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs okullar tatil mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığı İstiklal Mücadelesinin 103. yıldönümünü perşembe günü idrak edilecek. 19 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte okullarda tatil uygulanıp uygulanmayacağı da gündeme geldi. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte cevaplar...

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19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullarda tatil olacak.

20 Mayıs ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek.

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19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

MEB, 17 MAYIS'TA ÖĞRENCİ BAŞARI İZLEME ARAŞTIRMASI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin öğretim programlarından edindikleri kazanımları tespit etmek amacıyla 17 Mayıs'ta 81 ilde Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılacak.

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19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

İzleme araştırması, öğrencilerin 4 ve 7. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri, 10. sınıf seviyesinde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerindeki kazanımlarını ölçecek.

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19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

50 BİN ÖĞRENCİYE UYGULANACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak için Bakanlık olarak tüm imkanların sarf edildiğini ve gelinen noktadan büyük bir memnuniyet duyduklarını bildirdi.