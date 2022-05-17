BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel sınav ne zaman?

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. MEB tarafından açıklanan takvim ile birlikte 2022 BİLSEM süreci belli oldu. Bireysel sınav hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel sınav ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...