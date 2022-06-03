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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman ve başöğretmenlik başvuru süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa uygulanan uzman ve başöğretmenlik için başvuru yapan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Henüz başvuru yapamayanların ise ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. MEB takvimine göre tüm detaylar belli oldu. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:03
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Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanına sahip olmak isteyen öğretmenler, söz konusu sınava katılmak için başvurularını gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru süreci, eğitim programı takvimi ve yazılı sınav aşamasına ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

01 Haziran'da başlayan uzman ve başöğretmenlik başvuruları 10 Haziran'da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenler, eğitim programına başvurularını MEBBİS üzerinden yapabilecek.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

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Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıylauzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

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Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;

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Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,