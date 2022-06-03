Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman ve başöğretmenlik başvuru süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa uygulanan uzman ve başöğretmenlik için başvuru yapan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Henüz başvuru yapamayanların ise ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. MEB takvimine göre tüm detaylar belli oldu. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...