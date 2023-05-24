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Haberler Galeri UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023! MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? Yeni karar açıklandı!

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023! MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? Yeni karar açıklandı!

"Uzman öğretmen nasıl olunur, şartları neler?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bununla birlikte binlerce kişi sınav tarihini araştırmaya başladı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, konuya ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, "2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur?" İşte MEB son dakika açıklaması!

Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 09:05
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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023! MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? Yeni karar açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Uzman öğretmenlik için müjdeli haberi geldi. Öğretmenlik Meslek Kanunuyla birlikte yürürlüğe giren uzman öğretmenlik geçen yıl 10 yılını dolduran öğretmenlere uygulanmıştı. Bakan Özer'in son dakika açıklaması sonrası bu konuyla alakalı bir değişiklik yaşandı. Peki, uzman öğretmen nasıl olunur? Uzman öğretmenlik şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...

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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023! MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? Yeni karar açıklandı!

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayıp - 09 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023! MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? Yeni karar açıklandı!

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023! MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? Yeni karar açıklandı!

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2023! MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler? Yeni karar açıklandı!

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,