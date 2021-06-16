Alman basını Türk SİHA'sının gücünü işte böyle övdü: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın 1 numaralı markası olma yolunda ilerliyor. Sınıfının en iyisi olan İHA ve SİHA'lar için Avrupa'nın önemli ülkelerinden övgü dolu sözler alan bu teknolojiyi şimdi de Alman gazetesi Handelsblatt masaya yatırdı. Yerli ve milli teknoloji için "Bayraktar TB2 muharebe tarihinde yeni bir devrimin standardı" ifadelerini kullanan gazete Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan da övgüyle bahsetti. Handelsblatt gazetesi haberinde Bayraktar için "41 yaşındaki Türk girişimci ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı" sözlerini kullanıldı.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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