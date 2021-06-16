16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alman basını Türk SİHA'sının gücünü işte böyle övdü: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

Alman basını Türk SİHA'sının gücünü işte böyle övdü: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın 1 numaralı markası olma yolunda ilerliyor. Sınıfının en iyisi olan İHA ve SİHA'lar için Avrupa'nın önemli ülkelerinden övgü dolu sözler alan bu teknolojiyi şimdi de Alman gazetesi Handelsblatt masaya yatırdı. Yerli ve milli teknoloji için "Bayraktar TB2 muharebe tarihinde yeni bir devrimin standardı" ifadelerini kullanan gazete Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan da övgüyle bahsetti. Handelsblatt gazetesi haberinde Bayraktar için "41 yaşındaki Türk girişimci ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı" sözlerini kullanıldı.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:52
  • 1
  • 8
Alman basını Türk SİHA'sının gücünü işte böyle övdü: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

Almanya'da bu kez Handelsblatt gazetesi Türk İHA ve SİHA'larını mercek altına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Alman basını Türk SİHA'sının gücünü işte böyle övdü: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

Gazetedeki haberde, SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ'da kendilerini ispat ettiklerine vurgu yapıldı. "Ukrayna ve Polonya satın aldı, çok daha fazla ülke sırada" tespitinde bulunuldu. Uzmanların "savaşta devrimin yeni standardı" tanımlamasına yer verildi.

  • 3
  • 8
Alman basını Türk SİHA'sının gücünü işte böyle övdü: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

BAYRAKTAR'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahsedilen haberde, "41 yaşındaki Türk girişimci ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı" sözleri kullanıldı.

  • 4
  • 8
Alman basını Türk SİHA'sının gücünü işte böyle övdü: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

Ortadoğu uzmanı Charles Lister'ın, "Bayraktar insansız hava araçları 20'nci yüzyıldaki Rus AK-47 makineli tüfeğine benzer şekilde savaşta devrimin yeni standardı" tanımlamasına yer verildi.

  • 5
  • 8
Alman basını Türk SİHA'sının gücünü işte böyle övdü: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

İHA VE SİHA'LARIN TANITIMININ YAPILDIĞI VURGULANDI
Haberde, Türk yapımı İHA ve SİHA'lara ilişkin Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından düzenli olarak videolar paylaşıldığı da vurgulandı.