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Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Boğaz'daki yalılar tarihe karışabilir

Ankara Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliği sonucu deniz suyunun 2100 yılında 2 metre, 2150'de 5 metreye kadar yükselebileceğini belirterek, "İstanbul Boğazı çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi, bu yalıların birinci katlarının tamamıyla su altında kalmasına neden olur" dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 14:48
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Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Boğaz’daki yalılar tarihe karışabilir

AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini anlattı.

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Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Boğaz’daki yalılar tarihe karışabilir

İklim değişikliği sonucu 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye'de öngörülen değişimlerden bahseden Prof. Dr. Çiçek, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın küresel ısınmadan en fazla etkilenecek bölgelerden biri olduğuna dikkati çekti.

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Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Boğaz’daki yalılar tarihe karışabilir

Antalya'nın sıcaklık artışı, yağış miktarı ve kıyıda yer almasından dolayı deniz seviyesi artışından etkilenecek bölgede bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Çiçek, kentte iklim değişikliğine yönelik planlanma yapılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. İhsan Çiçek, 2100 yılında Antalya ve çevresinde sıcaklık ortalamasının 6 dereceye kadar artmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

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Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Boğaz’daki yalılar tarihe karışabilir

DÜNYA HASTALANIYOR
Son yıllarda küresel anlamda sıcaklığın karalar üzerinde 1,6 derece, denizler üzerinde 0,88 derece arttığını kaydeden Prof. Dr. Çiçek, "Küresel ortalamaya bakarsak 1900'lü yıllardan sonra sıcaklık 1,09 derece arttı. Bu artış trendi giderek büyüyor.

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Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Boğaz’daki yalılar tarihe karışabilir

Biz hiçbir şey yapmazsak, bugünkü eylemleri sürdürürsek 2100 yılında dünya ortalaması 3,7 derece artacak. Bugün 1,1, 70 yıl sonra 3,7 dereceye çıkacak. Buna bizim dünyanın dayanabilmesi mümkün değil. 36,5 dereceye sahip insan vücudu 37,5 dereceye yükseldiğinde hastalanıyor. O nedenle dünya hastalanıyor. Önlem alınması lazım" diye konuştu.