HaberlerGaleriUzman isimden dikkat çeken uyarı! Boğaz'daki yalılar tarihe karışabilir
Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Boğaz'daki yalılar tarihe karışabilir
Ankara Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliği sonucu deniz suyunun 2100 yılında 2 metre, 2150'de 5 metreye kadar yükselebileceğini belirterek, "İstanbul Boğazı çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi, bu yalıların birinci katlarının tamamıyla su altında kalmasına neden olur" dedi.
Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:48Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 14:48