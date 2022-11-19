AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

Açık lise kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 1. dönem sınav tarihi duyuruldu. Öğrenciler sınav tarihi ile birlikte sınavın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Açık lise sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 15:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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