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Haberler Galeri AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

Açık lise kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 1. dönem sınav tarihi duyuruldu. Öğrenciler sınav tarihi ile birlikte sınavın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Açık lise sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 15:10
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AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

AÖL 1. dönem sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihi duyuruldu. Sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2022-2023 AÖL 1. dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında online olarak yapılacak.

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AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

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AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

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AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,