Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

MOTORCU: Motorcu branşında 60 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer unsurlarında (Gemi/Bot vb.) Motorcu sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma veya Meslek Liselerinin Gemi Makineleri bölümü mezunu olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor.

ELEKTRİKÇİ: Elektrikçi branşında 15 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer unsurlarında (Gemi/Bot vb.) Elektrikçi sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor.