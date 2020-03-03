Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir? Uzman erbaş başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Serdümen, Kurbağa adam, Topçu, Elektrikçi ve Motorcu olmak üzere 175 uzman erbaş/uzman çavuş alımı gerçekleştirilecek. Peki, Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 03.03.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 13:12
Uzman erbaş alımı için başvurular 3 Mart itibarıyla başladı. Merakla beklenen uzman erbaş alımına ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilanın yayımlanması ile birlikte detaylar belli oldu. Uzman erbaş alımları ile ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir? İşte detaylar...
UZMAN ERBAŞ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri 3-13 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden E- Devlet aracılığı ile yapabilecekler.
HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK? MOTORCU: Motorcu branşında 60 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer unsurlarında (Gemi/Bot vb.) Motorcu sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma veya Meslek Liselerinin Gemi Makineleri bölümü mezunu olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor. ELEKTRİKÇİ: Elektrikçi branşında 15 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer unsurlarında (Gemi/Bot vb.) Elektrikçi sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor. TOPÇU: Topçu branşında 40 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Topçu sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor. SERDÜMEN: Serdümen branşında 30 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Serdümen sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor. KURBAĞA ADAM: Kaplumbağa adam branşında 30 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda Askerlik hizmetini Kurbağaadam/Dalgıç sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor. UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
2. En az lise mezunu olmak,
3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),