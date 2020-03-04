Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 'Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden destek

Yurtta kalan öğrencilerden Semra Tosun ise Türk askerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Vatanımızın askerimizin yanındayız. Biz bizim güvenliğimizi tehdit eden herkesle gerekirse kana kan dişe diş savaşırız. Abdulhamid'in yaptığı gibi vatan topraklarımızdan bir parça dahi vermedik vermeyeceğiz kanımızın son damlasına kadar. Biz böyle yetiştik böyle yetiştireceğiz." diye konuştu.