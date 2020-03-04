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Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 'Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden destek
Erzincan ve Ağrı'da okuyan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlip bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yurtlarındaki odalarında yaktıkları ışıklarla "Bahar" ve "TSK" yazısını oluşturdu. Kırklareli'nde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "SİHA", "İdlib" ve "TSK" yazdı.
Giriş Tarihi: 04.03.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 01:19
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