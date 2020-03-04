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Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 'Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden destek

Erzincan ve Ağrı'da okuyan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlip bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yurtlarındaki odalarında yaktıkları ışıklarla "Bahar" ve "TSK" yazısını oluşturdu. Kırklareli'nde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "SİHA", "İdlib" ve "TSK" yazdı.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 01:19
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 'Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden destek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Terzi Baba ve Mengücek Gazi Kız Yurtları ile Piri Sami Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklemek amacıyla oda ışıklarıyla "Bahar" ve"TSK" yazdı.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 'Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden destek

Öğrenciler, Erzincan-Sivas E-80 karayolundaki yurt binası önünde İdlib'de şehit olanların isimlerini okudular. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okuyan öğrenciler daha sonra "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 'Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden destek

Daha sonra yurtların önünde toplanan öğrenciler, cep telefonlarıyla "TSK" yazıp Türk bayrağı açarak Mehmetçik için dua etti.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 'Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden destek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kalan 8 bin öğrencimizle çeşitli fonlar ve etkinlikler yapıyoruz. Tüm öğrencilerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz sağolsunlar çok duyarlı. Vatan evlatlarımızın, askerimizin Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanındalar. Hepsi birer fert olarak bu operasyonun yanında olduklarını gösteriyorlar. Allah'ım Mehmetçiğimize büyük bir zafer nasip etsin." dedi.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek! 'Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden destek

Yurtta kalan öğrencilerden Semra Tosun ise Türk askerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Vatanımızın askerimizin yanındayız. Biz bizim güvenliğimizi tehdit eden herkesle gerekirse kana kan dişe diş savaşırız. Abdulhamid'in yaptığı gibi vatan topraklarımızdan bir parça dahi vermedik vermeyeceğiz kanımızın son damlasına kadar. Biz böyle yetiştik böyle yetiştireceğiz." diye konuştu.