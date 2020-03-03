ÖSYM'den son dakika uyarısı! 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır? Üniversite sınavı para yatırma hangi bankaya? YKS adayları için ÖSYM'den son dakika uyarısı geldi. 6 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları bugün sona eriyor. 2020 YKS sınavına katılacak adayların bugün içerisinde internet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurular yapıldıktan sonra sınav ücretinin yatırılıp başvuruların tamamlanacak. Peki, 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır? Üniversite sınavı para yatırma hangi bankaya yapılacak? YKS ödemeleri son gün ne zaman? Giriş Tarihi: 03.03.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 12:09
YKS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından ortaöğretim öğrencilerinin yükseköğrenime geçiş yapabilmesi için gerçekleştirilen YKS sınavında son viraja girildi. Başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmemiş olan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları şart. Peki, 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır? Üniversite sınavı para yatırma hangi bankaya yatırılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2020 YKS başvurusu bugün saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar girecekleri oturumlara başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
YKS PARA YATIRMA SON GÜN NE ZAMAN?
2020 YKS sınav ücreti her bir oturum için 70,00 TL'dir. Adaylar başvuru tarihleri aralığında bu ücretlerini yatırmak zorundalar. Aksi taktirde başvuruları geçersiz sayılacak. Ücret yatırma için son gün 4 Mart 2020 olarak belirlendi.
Sınav ücretleri aşağıdaki bankalara yatırılacak:
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler * ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.