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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman erbaş alımları için son dakika açıklaması: Jandarma 2020 uzman erbaş alımı olacak mı? MSB son açıklamalar... Uzman erbaş alımları için son dakika açıklaması: Jandarma 2020 uzman erbaş alımı olacak mı? MSB son açıklamalar... Uzman erbaş alımı 2020'de olacak mı? Uzman erbaş alımları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar bekleyişini sürdürüyor. Konu ile ilgili son açıklama MSB'den geldi. Uzman erbaş alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? İşte MSB son açıklamalar... Giriş Tarihi: 14.11.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 18:27
Uzman erbaş alımı, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından merakla beklenen 'uzman erbaş alımı olacak mı' sorusuna yanıt geldi. Son dakika yapılan açıklamada, uzman erbaş Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına uzman erbaş, sözleşmeli er ve erbaş alımları konusunda bilgi verildi. Konu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020'DE MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak