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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ATA AÖF öğrencileri dikkat! Ders geçme notu değişti! 2020-2021 ATA AÖF online vize sınavı ne zaman, ayın kaçında? ATA AÖF öğrencileri dikkat! Ders geçme notu değişti! 2020-2021 ATA AÖF online vize sınavı ne zaman, ayın kaçında? ATA AÖF online vize sınavı ne zaman? Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren binlerce öğrenci, vize sınavının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. ATA AÖF tarafından ders geçme notu ile ilgili son dakika açıklaması gelirken, vize sınavının da ertelendiği duyuruldu. Peki, 2020-2021 ATA AÖF online vize sınavı ne zaman, ayın kaçında? ATA AÖF ders geçme notu kaç oldu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 14.11.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 19:01
ATA AÖF vize sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimine devam eden öğrenciler, vize sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 16 Kasım olarak duyurulan vize sınavının tarihi DGS ek tercih sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle ertelendi. Öte yandan ders geçme notunda da değişikliğe gidildiği duyuruldu. Peki, 2020-2021 ATA AÖF online vize sınavı ne zaman, ayın kaçında? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavı online olacak. Vize sınavı ise 30 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ATA AÖF tarafından yayımlanan duyuruda,
"DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması (5 Kasım'da açıklandı) nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." denildi. ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir. Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir." AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 güz dönemi vize sınavı online yapılacak. Ancak sınav tarihi henüz duyurulmadı. Online vize sınav tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır." ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde: