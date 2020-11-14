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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM duyurular: 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Müjdeli haber geldi! Sonuçlar... ÖSYM duyurular: 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Müjdeli haber geldi! Sonuçlar... KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS önlisans sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Önlisans mezunlarının katılım sağladığı sınav hakkında detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 14.11.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 18:05
KPSS önlisans sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında ilk sırada geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS önlisans oturumu 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Kamuda personel olarak görev almak isteyen önlisans adayları, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Sınav sonuçları ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.