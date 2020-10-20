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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman erbaş alımları için nefesler tutuldu! MSB'den açıklama geldi! 2020'de uzman erbaş alımı yapılacak mı? Uzman erbaş alımları için nefesler tutuldu! MSB'den açıklama geldi! 2020'de uzman erbaş alımı yapılacak mı?
2020 yılının son günlerini yaşadığımız dönemde uzman erbaş alımı için gelişmeler yakından takip ediliyor. MSB tarafından 2020 yılı uzman erbaş alımı için beklenen açıklama geldi. Yaşanan gelişmenin ardından açıklamayı bekleyen binlerce vatandaş, 2020 yılında alım olup olmayacağını araştırmaya başladı. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 22:36
Uzman erbaş alımı olacak mı? Milli Savunma Balanlığı tarafından gerçekleştirilen uzman erbaş alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Uzman erbaş olmak için başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday, MSB'den gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapılmıştı. MSB'nin açıklamalarının ardından Bakan Soylu'da bilgi paylaşmıştı. Peki, 2020'de uzman erbaş alımı yapılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak