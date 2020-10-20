Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıklama bekleniyor! 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK başvuruları için tarih açıklandı mı? Açıklama bekleniyor! 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK başvuruları için tarih açıklandı mı?
2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin gözü KYK başvuruları için gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurusu alınacak KYK kredi ve yurt başvuruları için e-devlet üzerinden kayıt alınacak. Üniversitelerin açılmasıyla ilgili açıklamalar yapılması sonrasında öğrenciler başvuru sürecini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK başvuruları için tarih açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 23:15
2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK başvuruları için tarih açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanmak isteyen öğrenciler, KYK başvuru sürecini yakından takip ediyor. Üniversite açılış tarihinin açıklanmasının ardından KYK başvurularının alınması bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK başvuruları için tarih açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.
YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020-2021?
KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,