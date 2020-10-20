Açıklama bekleniyor! 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK başvuruları için tarih açıklandı mı?

2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin gözü KYK başvuruları için gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurusu alınacak KYK kredi ve yurt başvuruları için e-devlet üzerinden kayıt alınacak. Üniversitelerin açılmasıyla ilgili açıklamalar yapılması sonrasında öğrenciler başvuru sürecini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK başvuruları için tarih açıklandı mı?