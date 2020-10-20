MEB SON DAKİKA! 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek?

5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Orta okullarda 5.sınıf liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz'' açıklamasını yaptı. Açıklamayı dört gözle bekleyen öğrenciler ve veliler okul için hazırlıklara başladı. İşte, 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek?