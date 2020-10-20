Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB SON DAKİKA! 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek?
5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Orta okullarda 5.sınıf liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz'' açıklamasını yaptı. Açıklamayı dört gözle bekleyen öğrenciler ve veliler okul için hazırlıklara başladı. İşte, 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek?
Giriş Tarihi: 20.10.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 20:12
5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği okullar için beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek? Öğrenciler ve veliler için MEB son dakikası yakından takip ediliyor. Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...
GALERİ DEVAM EDİYOR
5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Başkan Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.
OKUL KANTİNLERİNİN 19 EKİM'DEN İTİBAREN AÇILMASINA KARAR VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinler 19 Ekim'den itibaren açılacak.
Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçildiği belirtildi.
Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."