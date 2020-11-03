Uzman erbaş alımları için MSB'den açıklama geldi! 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı?

2020'de uzman erbaş alımı olacak mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman çavuş alımı için beklenen açıklama geldi. Uzman erbaş olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların ne zaman yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, uzman erbaş alımı yapılacak mı? Uzman erbaş alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Uzman erbaş alımı için şartlar neler?