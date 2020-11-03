03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

Yasaklar ne zaman gelecek? Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir." ifadelerini kullandı. İşte, Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 22:00
  • 1
  • 12
Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalar geldi. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrasında birçok mekan hakkında yeni kararlar açıklandı. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlama getirilen mekanlar sorgulanmaya başladı. İşte, Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

MEKANLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır.Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22'de sona erecektir." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 12
Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Koronavirüste kimi Avrupa ülkeleri yeniden kısıtlamalara başvurma yolunu seçti. Hasta sayılarının yüksek olduğu kimi ülkelerde adeta kontrolelden kaçmış durumdadır. Türkiye genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Bu alanda herhangi bir krizle karşı karşıya kalmadık. Günlük hasta sayımız yönetilebilir seviyelerdedir. Salgına karşı tamam diyerek temizlik, maske ve mesafe kurallarıdır. Tüm vatandaşlarımı azami dikkate ve riayete davet ediyorum.

  • 4
  • 12
Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımızyoktur. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla dikkat ve hassasiyet bekliyorum.

  • 5
  • 12
Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.