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Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...
Yasaklar ne zaman gelecek? Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir." ifadelerini kullandı. İşte, Yasaklar ne zaman gelecek? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte toplantıdan çıkan kararlar...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 22:00
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