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Haberler Galeri Son dakika: Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

Son dakika: Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir." ifadelerini kullandı. İşte, Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

Giriş Tarihi: 03.11.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 20:14
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Son dakika: Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. aşkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrasında birçok mekan hakkında yeni kararlar açıklandı. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlama getirilen mekanlar sorgulanmaya başladı. İşte, Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

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Son dakika: Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

MEKANLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır.Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22'de sona erecektir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Koronavirüste kimi Avrupa ülkeleri yeniden kısıtlamalara başvurma yolunu seçti. Hasta sayılarının yüksek olduğu kimi ülkelerde adeta kontrolelden kaçmış durumdadır. Türkiye genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Bu alanda herhangi bir krizle karşı karşıya kalmadık. Günlük hasta sayımız yönetilebilir seviyelerdedir. Salgına karşı tamam diyerek temizlik, maske ve mesafe kurallarıdır. Tüm vatandaşlarımı azami dikkate ve riayete davet ediyorum.

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Son dakika: Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımızyoktur. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla dikkat ve hassasiyet bekliyorum.

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Son dakika: Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.