ANA SAYFA
Son dakika: Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?
Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir." ifadelerini kullandı. İşte, Halısaha, internet kafe, tiyatro, sinema salonları kapanacak mı? Kaplıca ve hamamlar yeniden kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 03.11.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 20:14
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15