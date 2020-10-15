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Uzman erbaş alımları için geri sayım! MSB'den son dakika açıklaması geldi! 2020'de uzman erbaş alımı olacak, yapılacak mı?
Uzman erbaş alımları için yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyordu. MSB uzman erbaş alımları için yeni bir açıklama yayınlandı. Yaşanan gelişmenin ardından binlerce aday yeni dönemde uzman erbaş alımı olup olmayacağını araştırmaya başladı. ahaber.com.tr olarak konuyu sizler için araştırdık. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı?
Giriş Tarihi: 15.10.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 22:54
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