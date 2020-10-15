15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu var mı? Koronavirüs sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim görmeye devam ediyor. Kademeli olarak bazı sınıfların yüz yüze eğitime geçişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyacı olan öğrencilere verilecek 500 bin tablet ve bilgisayar için açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve veliler uygulamadan yararlanmak için başvuru formunu araştırmaya başladı. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 21:58 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 22:04
  • 1
  • 11
MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde 500 bin öğrenciye yapılacak tablet ve bilgisayar yardımında yararlanmak isteyenler süreci yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla dağıtılacak tablet ve bilgisayarların ne zaman öğrencilere verileceği merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLECEK?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilme kararı alındı ve bu haftadan haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlandı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

  • 3
  • 11
MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

BEDAVA TABLET BİLGİSAYAR NASIL ALINIR, BAŞVURU FORMU VE LİNKİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.

  • 4
  • 11
MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;

  • 5
  • 11
MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."