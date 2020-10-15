MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu var mı? Koronavirüs sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim görmeye devam ediyor. Kademeli olarak bazı sınıfların yüz yüze eğitime geçişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyacı olan öğrencilere verilecek 500 bin tablet ve bilgisayar için açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve veliler uygulamadan yararlanmak için başvuru formunu araştırmaya başladı. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...