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Haberler Galeri Son dakika: Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüste dikkat çeken kan grubu detayı...

Son dakika: Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüste dikkat çeken kan grubu detayı...

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken bilim insanları da Covid-19'un daha hızlı bir şekilde yayılmasını engelleyebilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan iki çalışmanın sonucuna göre sahip olduğumuz kan grubuyla koronavirüse yakalanma riskimiz arasında bir bağlantı olabilir

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:44
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Son dakika: Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüste dikkat çeken kan grubu detayı...

Koronavirüs salgını yayılmaya, her geçen gün dünya çapında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Öte yandan koronavirüsü daha iyi anlamak ve yayılmasına engel olmak için yapılan araştırmalar da bir bir sonuç vermeye başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüste dikkat çeken kan grubu detayı...

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 39 milyona yaklaştı. Virüs nedeniyle 1 milyon 96 bin 881 kişi ise yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüste dikkat çeken kan grubu detayı...

DSÖ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN DEDİ
DSÖ tarafından bugün yapılan korkutucu açıklamada tedbirlerin gevşetilmesi durumunda 2021 yılının ocak ayında ölüm oranlarının 4-5 kat artacağının öngörüldüğü belirtilmiş, uyarılara dikkatle uyulması hatırlatılmıştı.

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Son dakika: Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüste dikkat çeken kan grubu detayı...

Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da bir yandan devam ederken uzmanlar dünya nüfusunda yaygın aşılamanın gerçekleşmesi için önümüzde daha uzun bir süre olduğunu belirtiyor.

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Son dakika: Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüste dikkat çeken kan grubu detayı...

Öte yandan dünyanın dört bir yanından bilim insanları da virüsün bulaşma ve yayılmasını daha iyi anlamak ve önlemekle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.