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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman erbaş alımları için flaş tarih! MSB beklenen açıklamayı yaptı! 2020 yılında uzman erbaş alımı olacak mı? Uzman erbaş alımları için flaş tarih! MSB beklenen açıklamayı yaptı! 2020 yılında uzman erbaş alımı olacak mı?
Kasım ayının ortalarına geldiğimiz dönemde uzman erbaş alımı için gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı. 2020 yılında uzman erbaş alımı için yapılacak başvuruların detayları merak ediliyor. Alımları bekleyen adaylar başvuru tarihi ve şartlarını araştırmaya başladı. İşte, 2020 yılında uzman erbaş alımı olacak mı?
Giriş Tarihi: 08.11.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 22:25
2020 yılında uzman erbaş alımı olacak mı? Uzman Erbaş alımları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın beklediği uzman erbaş alımları için beklenen açıklama MSB tarafından geldi. Kasım ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde 2020 yılı uzman erbaş alımının olup olmayacağı merak ediliyor. Başvuru işlemini yapan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2020 yılında uzman erbaş alımı olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak