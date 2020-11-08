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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Trendyol'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir? 9 Kasım 2020 Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Trendyol'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir? 9 Kasım 2020
Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Trendyol'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir? Sorularının yanıtları binlerce kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Trendyol bu gece başlayacak 9-12 Kasım indirim günleri için geri sayım sürüyor. Ancak uygulamaya yoğun giriş nedeniyle sorunları yaşanmaya başladı. Yazımızda konuyla ilgili detayları bulabilirsiniz. İşte, Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Trendyol'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir? 9 Kasım 2020
Giriş Tarihi: 08.11.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 23:30
Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Trendyol'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Trendyol tarafından bir çok üründe 9-12 Kasım tarihlerinde başlayan indirimler oldukça dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük alışveriş siteleri arasında yer alan Trendyol'da kullanıcılar uygulamalarına girerken sıkıntı yaşıyor. Beklenmedik yoğunluk nedeniyle yaşanan aksaklık sonrası siteye neden ulaşım sağlanmadığı merak ediliyor. İşte, Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Trendyol'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir? 9 Kasım 2020
GALERİ DEVAM EDİYOR TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Trendyol 9-12 Kasım tarihleri arasında fiyatlarda büyük indirim yaşanacak. Siteye girişlerde olası aksaklıklar sonrası merak edilen detaylar haberimizde yer alacak.
TRENDYOL SAHİBİ KURUCUSU KİM? DEMET MUTLU KİMDİR?
Türkiyenin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol'un kurucusu ve CEO'su olan iş kadınıdır. Liseyi İtalya'da okuduktan sonra New York Üniversitesi Ekonomi Bölümünü birincilikle bitiren Mutlu, daha sonra ise Harvard'da MBA'e (Master Of Business Administration) kabul edildi.
Demet Mutlu master eğitiminin ikinci yılında, kendi işini kurma fikri ağır basınca Harvard'ı yarım bırakmıştır. Kendi hayalini kurduğu işi yapmak isteyen Mutlu, 300 bin dolar sermaye ile Bebek'teki evinin salonunda kuruduğu Trendyol'u 2010 yılı mart ayında yayına geçirerek, siteyi ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getirmiştir.
Kleiner Perkins Caufield ve Byers şirketinden yatırım alan Trendyol 2010 yılına geldiğimizde cirosunu 34,033.478 dolara ulaştırmayı başarmıştır. Facebook adresi üzerinde de e-mağaza olanakları bulunan marka 2013 yılında Maslak'taki yeni ofisine taşınmış, daha sonra bu binaya Trend Store'u açmıştır. Ayrıca Demet Mutlu Trendyol'u kurmadan önce İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye'de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışıp, kendini geliştirmiştir.