Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Trendyol'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Trendyol tarafından bir çok üründe 9-12 Kasım tarihlerinde başlayan indirimler oldukça dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük alışveriş siteleri arasında yer alan Trendyol'da kullanıcılar uygulamalarına girerken sıkıntı yaşıyor. Beklenmedik yoğunluk nedeniyle yaşanan aksaklık sonrası siteye neden ulaşım sağlanmadığı merak ediliyor. İşte, Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Trendyol'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir? 9 Kasım 2020