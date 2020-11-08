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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Son gün heyecanı... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Son gün heyecanı...
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. KYK yurt ve burs başvuruları bugün sona eriyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan başvurular sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK burs sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KYK burs ve yurt sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KYK burs ve yurt ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.11.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 21:55
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuruları 8 Kasım (bugün) tarihine kadar uzatılmıştı. Başvuruların ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve yurt sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Son gün heyecanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS - YURT BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR
KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
KYK BURS - YURT SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve yurt sonuçları henüz açıklanmadı. KYK başvuru sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KYK BURSU 2020 NE KADAR? KYK BURSU NE KADAR? (2020)
KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,
Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren
yüksek lisansta bin 100 lira,
doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.
BURS NEDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.