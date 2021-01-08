Uzman erbaş alımı son dakika: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB açıklama sayfası...

2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar yeni yılda uzman erbaş alımı olup olmayacağını merak ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirli aralıklarla personel alımı yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Uzman çavuş ve erbaş olmak için binlerce aday duyuruları yakından takip ediyor. Başvuru şartları ve tarihi gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB açıklama sayfası...