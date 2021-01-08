Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Beklenen açıklama geldi: Ocak ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi... Beklenen açıklama geldi: Ocak ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...
Ocak ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Ocak ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri bugün başlıyor. 1 milyon 397 bin 467 üniversite öğrencisine verilecek burs-kredi ödemelerinin ayrıntılarını yazımızda ele aldık. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. İşte, Ocak ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 22:27 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 22:27
KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Ocak ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden öğrenciler için müjdeli haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin yapılacağı takvimi duyurdu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği burs ve kredi ödeme tarihi sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Ocak ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 OCAK AYI KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 Ocak ayı burs-kredi ödemeleri başladı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak'ta, "2" olanlar 7 Ocak'ta, "4" olanlar 8 Ocak'ta, "6" olanlar 9 Ocak'ta, "8" olanlar 10 Ocak'ta yapılacak.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin hesaplarına yatmaya başladığını kaydetti.
Burs ve kredi ödemelerine ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibarıyla geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek." bilgisi verildi. KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:
"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz." ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.