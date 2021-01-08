Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta mı başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayat boyu öğrenme kurumlarının yüz yüze eğitime başlamasının ardından, okulların açılma tarihi yeniden gündeme geliyor. MEB tarafından daha önce yapılan duyuruda ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği duyurulmuştu. İşte, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta mı başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...