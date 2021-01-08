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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta mı başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise... MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta mı başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı ise merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların açılış tarihi hakkında açıklamarda bulundu. Koronavirüs tedbirlerinin fayda sağlaması sonrasında günlük vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta mı başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 21:26
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta mı başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayat boyu öğrenme kurumlarının yüz yüze eğitime başlamasının ardından, okulların açılma tarihi yeniden gündeme geliyor. MEB tarafından daha önce yapılan duyuruda ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği duyurulmuştu. İşte, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta mı başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.
25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi.
Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.