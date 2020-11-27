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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman erbaş alımı için kritik tarih: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB duyurdu... Uzman erbaş alımı için kritik tarih: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB duyurdu...
2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. KPSS lisans ve önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından jandarma astsubay ve uzman çavuş alımı için gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Alımlar için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB duyurdu...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 20:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 20:34
2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyordu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Uzman erbaş alımı için gelecek açıklamaları bekleyen adaylar ise internet üzerinden son gelişmeleri yakından takip ediyor. KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından uzman erbaş alımları için beklenen açıklama geldi. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB duyurdu...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020'DE MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır." BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.