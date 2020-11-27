AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi kayıtarı Ekim ayında tamamlanmıştı. AÖL 1. dönem sınavları adaylar tarafından merak ediliyor. Ayrıca sınavların online mı, yüz yüze mi olacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? İşte takvim...