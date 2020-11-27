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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? İşte takvim... MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? İşte takvim...
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavlar ertelendi. Hal böyle olunca AÖL öğrencileri sınavların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamaları merak ediliyor. "AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, 2020-2021 AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? İşte takvim...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 22:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 22:55
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi kayıtarı Ekim ayında tamamlanmıştı. AÖL 1. dönem sınavları adaylar tarafından merak ediliyor. Ayrıca sınavların online mı, yüz yüze mi olacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları iptal mi, online mı olacak? İşte takvim...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Açık lisedeki öğrencilerin beklediği AÖL birinci dönem sınav tarihi sonunda MEB tarafından açıklandı. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 - 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.
SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını açıkladı.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri henüz belli olmasa da belgeler, 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MEB tarafından düzenlenen açıköğretim lise sınavları 2020 yılında 5 - 6 Aralık'ta gerçekleşecek ve sonuçlar da 28 Aralık 2020 Pazartesi adaylara sunulacak.