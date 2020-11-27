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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri GİB son dakika: KYK, SGK, MTV, Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma ekranı... GİB son dakika: KYK, SGK, MTV, Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma ekranı...
Başvuru süreci devam eden borç yapılandırma kanunu ile beraber SGK, KYK, MTV ve Vergi borçları gibi birçok borcun taksitlendirilmesi için detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. 7256 sayılı kanun kapsamında vatandaşlar elektronik ortam üzerinden borçlarını 18 aya vatan taksilerle ödeme imkanına sahip oluyor. Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçluların, ödemelerini peşin yapmaları halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek. İşte, KYK, SGK, MTV, Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma ekranı...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 18:48
Son dakika... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği vergi yapılandırması kanunun başvuru sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tüm detayları sorgulamaya başladı. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarının kapsandığı düzenlemede vatandaşlar borçlarını 18 aya kadar böldürme ve 36 aya kadar ödeme imkanı yakalıyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma nereden, nasıl yapılır? Hangi borçlar silinecek? KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları silincek mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Milyonların bir süredir beklediği borç yapılandırma kanunu için başvuruların internet aracılığı ile alındığı biliniyor. Öte yandan bu düzenlemeyle beraber borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'nının silineceği ifade edildi. Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma başvuruları devam ediyor…
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı. İşte sokakta 'AF' olarak anılan vergi barışı düzenlemesinin son dakika detayları; Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.
Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.
Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. 500 MİLYARLIK BORCUN BARIŞI BAŞLADI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek. Toplam 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları, istihdama yeni teşvikleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.