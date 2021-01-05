Uzman erbaş alımı için beklenen tarih: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB duyuru listesi...

2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni yılda uzman erbaş olup olmayacağı ise merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından periyodik olarak personel alımı yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Uzman çavuş ve erbaş olmak için binlerce aday duyuruları yakından takip ediyor. Alımlar için başvuru tarihi ve şartları merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB duyuru listesi...