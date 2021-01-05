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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman erbaş alımı için beklenen tarih: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB duyuru listesi... Uzman erbaş alımı için beklenen tarih: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB duyuru listesi...
2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir alımlar için bekleyen uzman erbaş alımı için son dakika açıklaması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri belirli aralıklarla personel alımları için ilanlarını yayımlıyor. Yeni yıla girdiğimiz günlerde uzman erbaş alımı olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB duyuru listesi...
Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:19
2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni yılda uzman erbaş olup olmayacağı ise merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından periyodik olarak personel alımı yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Uzman çavuş ve erbaş olmak için binlerce aday duyuruları yakından takip ediyor. Alımlar için başvuru tarihi ve şartları merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB duyuru listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?
Uzman Çavuş alımı 2020 ne zaman yapılacağı tartışmaları devam ederken açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son uzman erbaş alımı 2020 hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağını belirterek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağını şu şekilde duyurdu;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Jandarma uzman erbaş alımlarına katılmak isteyenlerin, jandarma uzman erbaş alım şartlarını sağlaması gereklidir. Jandarma uzman erbaş başvuru şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)