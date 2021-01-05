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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF güz sınavları online mı olacak? Son dakika: AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF güz sınavları online mı olacak?
AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Öğrenciler son dakika haberinin ardından sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF güz sınavları online mı olacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 20:07
AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF güz sınavları online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. İşte, AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF güz sınavları online mı olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF GÜZ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."
Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ara sınavlara 21 Kasım saat 06.00'dan itibaren katılım gösterebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF ara sınavları 29 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar AUZEF online sınav sistemine esinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yapabilirler. İşte 2020-2021 AUZEF sınav takvimi;
Güz dönemi ara dönem sınavları 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri
Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi telafi sınavları 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,