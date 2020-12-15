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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman erbaş alımı bekleyenlere müjde! 2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş başvuru ne zaman? Branş dağılımı ve şartlar... Uzman erbaş alımı bekleyenlere müjde! 2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş başvuru ne zaman? Branş dağılımı ve şartlar...
Sahil Güvenlik Komutanluğı uzman erbaş alımı ilanı yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere belirlenen branşlara toplam 100 uzman erbaş alınacak. Peki, 2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 12:55
Uzman erbaş alımı ilanları heyecanla bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, belirlenen branş dağılımlarına 100 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adayların uzman erbaş olarak atanabilmeleri için branş dağılımındaki gereksinimleri karşılamaları ve belirlenen başvuru şartlarının tamamını sağlaması gerekiyor. Peki, 2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte uzman erbaş alımı ile ilgili merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular 17 Aralık saat 14.00'te başlayıp, 24 Aralık 2020 saat 11.00'de sona erecek.
Adaylar başvurularını, https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapabilecekler.
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.trinternet adresinden 22 Şubat 2021 tarihinden sonra ilan edilecek.
BRANŞ DAĞILIMI
Telsizci: 30
Şoför: 20 Topçu: 40 Kurbağa adam: 10 Toplam: 100 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. En az lise mezunu olmak, c. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1'inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),