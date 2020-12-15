Uzman erbaş alımı ilanları heyecanla bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, belirlenen branş dağılımlarına 100 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adayların uzman erbaş olarak atanabilmeleri için branş dağılımındaki gereksinimleri karşılamaları ve belirlenen başvuru şartlarının tamamını sağlaması gerekiyor. Peki, 2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte uzman erbaş alımı ile ilgili merak edilenler...