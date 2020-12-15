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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı’nda korkutan manzara! Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı’nda korkutan manzara!
İstanbul'a yağan yağmurlar barajlara etki etmeyince doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21 seviyesine kadar indi. Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı'nda ise korkunç manzaralar ortaya çıktı. Haritada sulak olduğu için mavi gösterilen alanın çöle döndüğü ve suların çekilmesi ile tarihi ev kalıntılarının ve köprünün ortaya çıktığı görüldü.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 10:31
İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 21 seviyesine kadar indi. Sazlıdere Barajı'nın son yıllarına bakıldığında ise en düşük doluluk oranının 14 Aralık 2008 yılında yüzde 17.07 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 5 olarak kayda geçti.
Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.