Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı’nda korkutan manzara!

İstanbul'a yağan yağmurlar barajlara etki etmeyince doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21 seviyesine kadar indi. Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı'nda ise korkunç manzaralar ortaya çıktı. Haritada sulak olduğu için mavi gösterilen alanın çöle döndüğü ve suların çekilmesi ile tarihi ev kalıntılarının ve köprünün ortaya çıktığı görüldü.