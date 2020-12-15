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Haberler Galeri Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü

Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü

Son dakika haberi... Ankara'da toplu taşıma araçları ve duraklarında, zaman zaman oluşan yoğunluk nedeniyle fiziksel mesafe kuralının ihlal edilmesi dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:08
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Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü

Başkentte, toplu taşıma araçlarında özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde yaşanan yoğunluk, koronavirüs bulaş riskini artırıyor.

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Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü

Özellikle akşam iş çıkışında evlerine gidebilmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

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Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü

Kızılay'da otobüs duraklarında beklerken ve otobüse binerken fiziksel mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü. Kentin en yoğun bölgesi Kızılay'daki duraklarda bazen otobüse binerken kuyruk oluşması da dikkat çekti.

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Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü

Ayrıca otobüslerde ve metroda yoğunluk yaşandığı saatlerde boş bırakılması gereken koltuklara oturulduğu, birçok yolcunun da yine fiziksel mesafeyi unutarak ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

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Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü

'MECBURUZ, YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK'
Yolculardan Tolga Kel, toplu taşımada çoğu kez fiziksel mesafenin unutulduğunu belirterek, "Mecburuz, başka yapacağımız bir şey yok. Koronavirüs sebebiyle sıkıntılıyız ama duraklardaki durum malum.