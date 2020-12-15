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15 Aralık 2020, Salı
Haberler Galeri Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü
Ankara'da balık istifi gibi yolculuk! Vatandaş CHP'li belediyeye ateş püskürdü
Son dakika haberi... Ankara'da toplu taşıma araçları ve duraklarında, zaman zaman oluşan yoğunluk nedeniyle fiziksel mesafe kuralının ihlal edilmesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:08