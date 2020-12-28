Uzman erbaş alımı: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB'den açıklama geldi...

Son dakika... 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirli aralıklarla personel alımı yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılı için beklenen açıklama geldi. Uzman çavuş ve erbaş olmak için binlerce aday duyuruları yakından takip ediyor. Başvuru tarihi ve alımlar için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB'den açıklama geldi...