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Uzman erbaş alımı: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB'den açıklama geldi...
Son dakika... 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir alımlar için gelecek açıklamayı bekleyen adaylar, yeni yılda alım olup olmayacağını merak ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine alımlar için her sene belirli aralıklarla açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Uzman erbaş alımı için detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB'den açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 16:10
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